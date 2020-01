Pedone: "La nostra squadra è forte, lo torno a ripetere"

Questo il commento a fine gara del presidente dell'Apu Alessandro Pedone: "Gran bella vittoria, per il morale e per fare fieno in cascina. Bravi tutti i nostri ragazzi in particolare i due americani: dopo un black out iniziale, abbiamo avuto il merito di riprenderci, in un palasport con un freddo polare, che di certo ha inciso sulle percentuali di tiro dalla lunga distanza, per tutte e due le squadre. Detto questo, cominciamo a pensare da subito a organizzarci al meglio per un'adeguata accoglienza strabollente della capolista Ravenna al Carnera! Ripeto, la nostra squadra è forte, dobbiamo dimenticare quei loop in cui troppo spesso cadiamo. Complimenti ai ragazzi e forza Udine".