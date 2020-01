Pedone: "Felice per la reazione avuta, siamo forti e lo dimostreremo"

Queste le parole del presidente Alessandro Pedone al termine di Udine-Ravenna, gara vinta dall'Apu sulla capolista del Girone Est: "Felice per come abbiamo difeso, per la reazione che abbiamo avuto all'assenza di Penna e di Gazzotti, pedine fondamentali nel nostro scacchiere. Già dalla difesa vista nel primo quarto si poteva vedere che i ragazzi avevano la grinta, la garra giusta questa sera per poter sfruttare il fattore Carnera. Il pubblico è stato strepitoso. Tutto bene, forse qualche palla persa, qualche errore di troppo che è però connaturato al modo in cui giochiamo ma non dimentichiamoci che giocavamo con la prima della classe, una squadra che arrivava da 11 vittorie consecutive. Un grandissimo complimento alla mia squadra, un grandissimo complimento all'MVP di questa gara, Strautins, che si è presentato nella maniera migliore, davvero. Il ragazzo aveva voglia di giocare e lo ha dimostrato, gli facciamo il benvenuto in quella che sarà la sua nuova casa. Ricordiamoci che questi sono solo due punti però lo ripeto, siamo forti e lo dimostreremo più avanti. Detto questo la partita è stata bella, un po' ruvida. I nostri avversari hanno due americani molto forti, non solo nel basket visto che uno dei due può fare il tuffatore e l'altro il pugile. Fatta anche questa polemica bisogna dire che i nostri non hanno abboccato".