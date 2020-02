Pedone: "Complimenti al coach che oggi ha saputo inventare quintetti atipici"

Questo il commento del presidente bianconero Pedone al termine dell'incontro tra Piacenza e Udine, vinto dai friulani per 56-77: "Innanzitutto voglio fare i complimenti al coach che senza Fabi e senza il capitano Antonutti è riuscito oggi a preparare un’ottima partita, inventando letteralmente dei quintetti atipici con contemporaneamente in campo due pivot. Poi voglio fare i miei personali complimenti a Cromer, che ha giocato una partita solida in difesa e superlativa in attacco. È un ottimo giocatore, un bravo ragazzo e un serio professionista, che va sostenuto sempre. Godiamoci questo risultato rotondo, al cospetto di una buona squadra come Piacenza. Ora testa e gambe per ridare la gioia della vittoria in casa al nostro meraviglioso pubblico".