Micalich: "I ragazzi hanno giocato con il sorriso e con leggerezza, come dovrebbero sempre fare"

Davide Micalich ai microfoni dopo la vittoria dell'Apu sulla capolista Ravenna: "Non avevo dubbi che avremmo vinto, l'ho detto pure a Max Fontanini domenica scorsa. Questa squadra aveva bisogno di togliersi la scimmia dalla spalla, aveva bisogno di ritrovare un grande Carnera e il Carnera oggi ha dato una mano. C'era un clima meraviglioso ma già da mezz'ora prima della partita e quando c'è questo clima i giocatori si eccitano. Abbiamo una squadra con tanti punti nelle mani, tanto talento e quesra sera la partita l'abbiamo vinta in difesa. Bisogna fare un monumento a Beverly oggi, giocatore assolutamente dominante, straordinario al di là dei punti e anche io sono contento per lui, perché è un giocatore in crescita e che può distruggere questo campionato. Oggi sono stati bravi tutti, ho visto che hanno giocato col sorriso e con la leggerezza, come questa squadra dovrebbe fare sempre. Credo che oggi abbiamo visto l'Apu che abbiamo sempre sognato e, paradossalmente, il punteggio non ci rende pieno merito. Bravi ragazzi, bravo il coach, il pubblico vuole sognare con noi e noi siamo qui per regalare sogni. Strautins? Giocatore che conoscevamo, è stato un'aggiunta importante già dal primo allenamento. Ha un atletismo e una fisicità di una categoria superiore, si è presentato benissimo col gruppo, con una voglia di giocare pazzesca. Al di là dei 18 punti oggi ha mostrato ottime cose in difesa, dimostrando di poter cambiare su chiunque e alzando, a mio parere, anche il livello di Antonutti. E' stato bravissimo, godiamocelo ma non facciamo di lui il salvatore della patria perché oggi tutta la squadra ha fatto una partita fantastica".