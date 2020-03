L'emergenza Coronavirus ferma il basket in Italia. In seguito al nuovo decreto diramato dal Governo, la Lega Basket Serie A, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare. Sospesa quindi anche la partita che vedeva l'Apu Udine impegnata sul parquet di Orzinuovi.