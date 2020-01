Forlì-Apu: guai per i bianconeri, si ferma Fabi

Da una azione d'attacco contro Milano, conclusa con un canestro ma anche con un atterraggio poco felice dopo un salto, per Agustin Fabi si è ripresentato con nuova forza un problema lombare che, con ogni probabilità, impedirà all'italo-argentino di scendere in campo domani sera contro Forlì. Per Fabi tale problema sarebbe presente già da un paio di mesi ma che, lungo la durata di questo periodo, è stato monitorato con attenzione dallo staff medico bianconero. Proprio il colpo subìto contro Milano, tuttavia, avrebbe costretto Fabi a fermarsi in maniera cautelativa, per evitare peggioramenti che, considerando pure le precedenti situazioni avute dall'Apu con gli infortunati, non aiuterebbero nessuno. Il percorso di recupero, per il giocatore, sarebbe già iniziato dalla giornata di ieri ma le possibilità di vederlo in campo domani paiono pressoché nulle. Per Ramagli il problema è concreto, considerando che senza Fabi l'Apu non dispone di un '3' di ruolo. Starà al tecnico bianconero la ricerca di una soluzione alternativa, affidandosi magari ai suoi "piccoli" o pescando dalla panchina la carta Jerkovic, decisamente poco utilizzata fin qui.