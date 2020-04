Basket, Petrucci annuncia: “4 milioni a sostegno delle società”

Si è tenuto questa mattina, in videoconferenza, il Consiglio Federale della FIP presieduto da Giovanni Petrucci. Un consiglio che ha deciso alcune misure di sostegno dei club dopo lo stop dei campionati, la volontà di ripartire nella prossima stagione in accodo con le due Leghe - maschile e femminile - e quella di lavorare per una riforma del basket giovanile e dell'istituto del vincolo sportivo. Questi i punti pubblicati in una nota dalla Federbasket.

La FIP per le società

La Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto uno stanziamento del valore di milioni di Euro volto a sostenere la partecipazione delle società maschili e femminili all’attività sportiva della stagione 2020/2021.

Attività Giovanile e vincolo sportivo

Il presidente Petrucci ha informato il Consiglio che non appena sarà possibile riunirà, in una località non ancora individuata, alcuni presidenti e proprietari di società che, insieme a figure tecniche del Settore Squadre Nazionali, dovranno studiare proposte su eventuali riforme del basket giovanile e dell’istituto del vincolo sportivo.

Prossimi Campionati

In riferimento ai prossimi campionati, il Consiglio ha espresso la volontà di attendere le proposte che perverranno da LBA e LNP per la stagione 2020/2021. Altrettanto avverrà per i campionati femminili. Per quanto riguarda la chiusura di tutti i campionati, già deliberata, si è però confermata la piena validità della conquista della Coppa Italia da parte dell’Umana Reyer Venezia.

Incontro col Ministro Spadafora

Il Presidente ha informato il Consiglio circa l’incontro col Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, cui hanno partecipato il presidente LBA Umberto Gandini e il segretario Generale FIP Maurizio Bertea.

EuroBasket 2021

Il Consiglio federale FIP ha preso atto del rinvio del Campionato Europeo 2021 al 2022. Uno dei gironi, come noto, si disputerà in Italia a Milano.