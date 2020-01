In vista della sfida del Carnera contro Ravenna ha parlato anche il nuovo acquisto bianconero Arturs Strautins: "Sono pronto ad aiutare la squadra e ho scelto Udine perché per me è importante giocare. Affrontare la capolista Ravenna sarà molto stimolante. In serie A2 Old Wild West ci sono grandi squadre e grandi giocatori, quindi il livello è alto”.