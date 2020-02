Apu Udine, Ramagli: "Vittoria certificata dalla buona difesa"

"Abbiamo iniziato molto male, questa è una cosa che possiamo permetterci. Nel secondo tempo dal punto di vista difensivo abbiamo fatto una grande partita, anche in attacco siamo cresciuti. Quella di oggi è una vittoria certificata dalla buona difesa, abbiamo bloccato una squadra che offensivamente ha molte qualità. Abbiamo giocato con la giusta aggressività, questa è la cosa più importante quando giochi in trasferta. Ora dobbiamo continuare in questo modo, non abbiamo ancora fatto nulla" queste le parole di coach Ramagli al termine della sfida vinta contro Piacenza.