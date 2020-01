Apu Udine, Ramagli: "Veniamo da uno scivolone interno che ci ha lasciato qualche scoria ma..."

C’è la quarta giornata di ritorno della prima fase del girone est di serie A2 Old Wild West all’orizzonte per l’Apu. La truppa bianconera sarà di scena a Forlì contro l’Unieuro in una sfida che è ormai diventata una classica per la seconda lega italiana. Tocca come sempre a coach Alessandro Ramagli presentare il match dell’Unieuro Arena: “Veniamo da uno scivolone interno che ci ha lasciato qualche scoria dal punto di vista fisico. Ora, ci apprestiamo ad entrare in una fase importante della stagione, affrontando un ciclo di ferro contro squadre al top della classifica del nostro girone. Iniziamo da Forlì che è una tra le formazioni più profonde ed esperte, la prima nella graduatoria dei punti per possesso e quindi con tanti punti nelle mani distribuiti in vari giocatori. Sarà molto importante ritrovare la durezza difensiva che ci è mancata contro Milano e la pazienza offensiva che abbiamo perso soprattutto nella seconda metà dell’ultima gara giocata. Dovremo affrontare Forlì con grande forza mentale, grande equilibrio tecnico e tanta durezza in difesa altrimenti la partita si mette in salita. Dobbiamo ritrovare un po’ noi stessi e gli equilibri lasciati per strada nel turno precedente”.