Apu Udine, Ramagli: "Siamo dentro ad un tunnel di negatività, aggravata dal fatto che siamo corti nelle rotazioni"

Deluso e amareggiato per la sconfitta dei suoi contro Ferrara, coach Ramagli parla così in conferenza stampa: "Siamo dentro ad un tunnel di negatività, aggravata dal fatto che siamo corti nelle rotazioni. Stiamo giocando con giocatori che stanno facendo male e che meriterebbero di stare in panchina, ma dobbiamo schierarli perché non ci sono alternative. Facciamo degli errori che non ci appartengono, errori che una squadra come la nostra non dovrebbe assolutamente fare. Abbiamo sbagliato un'infinità di tiri aperti, oggi avremmo vinto se segnavi con continuità dal perimetro e invece abbiamo sbagliato tutto. Buttiamo via occasioni. Manca tranquillità, manca fiducia. Serve un atteggiamento mentale diverso, siamo tristi e questo ci condiziona, serve poi una reazione agli eventi negativi che ci capitano. Non possiamo andare avanti così, con queste assenze.