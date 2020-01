Apu Udine, Ramagli: "L'Urania la migliore delle neopromosse, sarà tutt'altro che facile"

Nel primo impegno dell’anno solare 2020 l’Apu Oww Udine si appresta ad ospitare, domenica alle 18 al PalaCarnera, l’Urania Milano. A presentare la gara è stato il coach bianconero Ramagli: “Tra le neopromosse, l’Urania è riuscita ad avere il migliore impatto. I motivi sono due: ha avuto la forza nei momenti difficili costellati da sconfitte di misura di mantenere la guida tecnica dimostrando saldezza di nervi ed equilibrio societario, poi è una squadra con giocatori esperti di serie A2 Old Wild West e di grande qualità. Sabatini è il migliore per recuperi e nel rapporto tra assist e perse. Raivio è tra i migliori realizzatori ed è il giocatore con la più alta valutazione. Benevelli e Montano sono esperti. Lynch è un intimidatore nonché il migliore stoppatore. Sarà importante controllare i tabelloni e disputare una partita totale con un grande impatto difensivo. Dovremo avere una tenuta mentale per tutto il match ed essere bravi a riconoscere i vantaggi. Sarà tutt’altro che facile, ma abbiamo voglia di proseguire nel momento positivo sapendo che dovremo spendere fino all’ultima energia per portare a casa il risultato”.