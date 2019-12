Apu Udine, Ramagli: "Contro Roseto dovremo ritrovare un po' di salute e di ritmo"

“E’ una settimana molto complessa con tanti assenti agli allenamenti nella prima parte. Contro una squadra come Roseto che fa dell’energia e dell’intensità il suo cavallo di battaglia dovremo ritrovare ritrovare un po’ di salute e di ritmo. Roseto già all’andata ci mise in grande difficoltà ed essendo la squadra migliore a rimbalzo offensivo dovremo controllare il nostro tabellone. Roseto produce tanto in contropiede grazie all’atipicità e all’atletismo dei suoi giocatori e l’esperienza di Jones garantisce quel bagaglio di conoscenza cestistica di cui aveva bisogno. Dovremo essere anche bravi a riconoscere le situazioni di vantaggio nel corso del match e a leggere i loro cambi difensivi. Sarà importante che il nostro pubblico ci dia la spinta e ci stia vicino. Sarà una partita molto pericolosa durante la quale spenderemo tanto” così coach Ramagli ha presentato in conferenza stampa il match contro Roseto.