Apu Udine, Pedone: "Meravigliosa vittoria di squadra"

Il commento del presidente Pedone dopo la vittoria di Verona: “Purtroppo quest’oggi non ho potuto seguire la squadra in quanto mi trovo all’estero. Ho però messo la sveglia e stanotte i ragazzi sono stati in grado di togliermi il sonno ormai definitivamente! Bravi, bravi e ancora bravi. In una serata in cui abbiamo letteralmente litigato al tiro da tre, che è la nostra forza abituale, c’è stata davvero una vittoria di squadra. Bravo il coach, a centrare un quintetto basso atipico con il quale abbiamo costretto Verona a riempirsi di falli. Bene in questo senso Zilli, che quando è entrato, ha costretto i difensori avversari agli straordinari. E Amato? Semplicemente sublime! Un mio plauso particolare a Vittorio che nonostante i quattro falli, negli ultimi minuti ha giocato con una freddezza ed una lucidità da grande giocatore. Bravi ragazzi, godetevi questa meravigliosa vittoria”.