Apu Udine, Pedone: "In serate come queste che tiri con percentuali da minibasket diventa impossibile vincere. Nelle prossime 24 ore prenderemo dei provvedimenti"

Deluso della prestazione il presidente dell'Apu Alessandro Pedone: "Brutto tuono, non ce lo aspettavamo, sconfitta dolorosissima. Eravamo partiti bene, ben messi in campo, poi in serate come queste che tiri con percentuali da minibasket diventa impossibile vincere. C'è grande rammarico, abbiamo perso contro una Ferrara che ha difeso molto bene tutta la partita. Abbiamo sperato di rimetterci in partito ma non ce l'abbiamo fatta. Antonutti ha provato a tenere in piedi da solo la squadra, gli va dato merito di questo. Non mi piacciono molto cose, l'atteggiamento depresso in primis in casa. Le contestazioni dei tifosi ci stanno, il primo insoddisfatto sono io. Entro 24 ore ci metteremo al tavolo, qualcosa va fatto perché la squadra ha un'involuzione costante. Non è l'allenatore che butta a canestro la palla, si può essere d'accordo o meno con le sue scelte ma in campo ci vanno i giocatori. C'è da capire il perché le prestazioni sono queste. Bisogna ripartire, perché la classifica è corta e stiamo scivolando verso il fondo. Non è questa la squadra che volevamo e che avevamo costruito in estate".