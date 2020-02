Apu Udine, Micalich: "Vittoria di squadra che sistema ancor di più la nostra classifica"

Soddisfatto per la vittoria contro Piacenza, così il general manager dell'Apu Davide Micalich ha commenato nel post gara: "Abbiamo un roster lungo che può sopperire anche alle difficoltà. Bravissimi il coach e il suo staff a preparare in questo modo la partita nonostante una settimana difficile. All'inizio abbiamo subito, sembrava che non riuscissimo a sbloccarci. Poi è salito in cattedra Beverly, grande prestazione la sua dal punto di vista difensivo. Qualche up and down ma poi siamo riusciti a metterla sui giusti binari, nel complesso è stata una buona partita. Bravi tutti, è stata una vittoria di squadra che sistema ancor di più la nostra classifica. Andiamo avanti così, con questo rendimento. Cerchiamo di passare una settimana buona, recuperando chi è alla prese con qualche acciacco. Questa squadra ha dimostrato ancora una volta di avere gran carattere, di meritarsi i risultati che sta raccogliendo".