Apu Udine, Micalich: "Soffro tantissimo a vedere la squadra in questi stati. Non possiamo essere questi"

"Fa male al cuore mettere in campo una squadra in questi stati, una squadra che al momento è impresentabile. Abbiamo dei problemi soprattutto dal punto di vista fisico. Non siamo arrivati ad avere ritmo ed energia, siamo durati poco. Non può essere questa la nostra Apu, soffro davvero a vederli in questi stati e soffro per il brutto spettacolo che offriamo ai tifosi. Spiace tantissimo, non sono giudicabile prestazioni del genere. Ci aspettavamo qualcosa di diverso, vedremo se dal mercato arriverà qualcosa. La stagione è ancora lunga, non possiamo buttare via tutto, c'è bisogno di positività, di ridare fiducia a questo gruppo. C'è da risolvere il problema psicologico che sta bloccando questa squadra. Dobbiamo capire chi siamo e cosa vogliamo" questo il commento del giemme Micalich al termine del match perso contro Ferrara.