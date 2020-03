Apu Udine, Micalich: "Domenica si torna in campo"

"Non è facile lavorare in queste condizioni, l'importante è che ci sia una decisione univoca. Rispetto al calcio il mondo del basket si è dimostrato più compatto, con il presidente Petrucci che ha detto che domenica si torna finalmente in campo. Dobbiamo pensare quindi alla prossima gara, coach Ramagli e la squadra stanno lavorando per presentarsi nella condizione migliore, quest'oggi riprendono regolarmente gli allenamenti" così il giemme bianconero Davide Micalich sul caos che l'emergenza coronavirus ha causato all'interno del mondo dello sport.