Apu Udine, Micalich: "Ci siamo rilanciati. Gazzotti e Nobile importantissimi"

Felicissimo non solo per i due punti ma soprattutto per la prestazione della sua squadra il giemme bianconero Davide Micalich: "Vittoria che dedichiamo a tutti i nostri tifosi, a chi oggi era presente in trasferta al fianco dei ragazzi. Stiamo regalando delle feste bellissime ai nostri tifosi, quest'oggi è stata una gara davvero emozionante. L'abbraccio finale della squadra con i tifosi ripaga dei tanti sacrifici che facciamo ogni giorno. E' stata una partita tra squadre che vogliono stare davanti, due squadre ambiziose e che hanno vissuto un periodo di difficoltà. Contano i due punti, oggi si è combattuto fino all'ultimo secondo, la gara è rimasta in bilico fino all'ultimo possesso. Abbiamo voluto vincere, la squadra ha voluto dare un chiaro messaggio a questo campionato. Sono orgoglioso di tutti, quarta vittoria di fila, due punti che rilanciano le nostre ambizioni. Singoli? Con Gazzotti abbiamo fatto quattro su quattro, il suo impatto è stato importante. L'emblema della vittoria di questa sera è Vittorio Nobile, un ragazzo in cui noi crediamo tanto e che questa sera ha giocato da leader, ha fatto dei canestri clamorosi, il suo futuro è suo. Benissimo anche Amato, decisivo anche lui nel finale. E' una vittoria però di gruppo, oggi abbiamo sofferto tutti insieme. Non abbiamo fatto nulla ma sicuramente possiamo tirare un bel sospiro".