Apu Udine, Cromer: "Grazie Udine! Ricorderò per sempre questa squadra"

Si è chiusa purtroppo anticipatamente la stagione dell'Apu Udine. Tj Cromer ha voluto così salutare la squadra: "Chiudere così la stagione è davvero strano. Voglio ringraziare l'Apu per avermi dato l'opportunità di fare parte di questa grande squadra e di avermi fatto sentire parte di questa città. E' stata una stagione con momenti buoni e altri meno buoni, sono comunque molto contento di aver fatto questa esperienza. Attraverso le difficoltà i miei compagni per me sono diventati come dei fratelli e anche delle guide. Li apprezzo molto per avermi insegnato tanto. Ricorderò per sempre questa squadra".