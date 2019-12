Apu Udine, coach Ramagli: "Partita dura, abbiamo avuto la forza di crederci fino alla fine"

A parlare in conferenza stampa al termine della vittoria è stato il coach Ramagli: "Vittoria per noi importante, non tanto per i due punti ma per il modo in cui è arrivata. E' stata una partita dura soprattutto dal punto di vista fisico. Questa sera si sono affrontate due squadre che stanno avendo a che fare con troppi acciacchi, sia noi che loro non stiamo bene. Verona ha lottato come un leone fino alla fine, noi abbiamo avuto la forza di non farcela scappare, di crederci. Gara davvero equilibrata, gli episodi oggi vanno a nostro favore, non si è trattato però di una bella partita dal punto di vista del gioco, per questo mi auguro di rivedere queste due squadre battersi a ranghi completi e in piena condizione".