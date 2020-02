Apu Udine, capitan Antonutti difende Cromer: "Quando si perde, perde il gruppo e non il singolo"

In difesa di TJ Cromer, nelle ultime partite assai bersagliato dai tifosi,è arrivato oggi capitan Antonutti: "Ci sono momenti no, che arrivano per tutti e quando si perde, perde il gruppo e non il singolo" - ha spiegato ai microfoni del Messaggero Veneto - "Cromer è un bravo ragazzo, sempre a disposizione dei compagni, si impegna ma è anche giovane e al suo primo anno in Italia. Non è facile sentire bene certe pressioni. E' uno dei migliori americani con cui sono stato e non è il caso di creare un caso Cromer. Il nostro è uno dei più bei palazzetti d'Italia, talmente pieno di entusiasmo che domenica non si sentivano nemmeno i fischi degli arbitri. Quindi, non focalizziamoci sui singoli, disperdendo energia, perché anche gli errori fanno parte della crescita del gruppo. Tj, come tutti noi, sta dando il cento per cento".