Quella di Augustin Fabi è un'assenza pesantissima per l'Apu. L'argentino, costretto ai box per un problema alla schiena, resterà fuori ancora per circa un mese. Sempre tempo per un completo recupero. La voglia di rientare è tanta, coach Ramagli spera dal canto suo di recuperare El General il più presto possibile, il suo apporto sarà fondamentale per i play-off.