Anche il mondo del basket in preda all'emergenza. Si studia una formula di play-off ridotta

Anche il mondo del basket trema. L'emergenza coronavirus ha determinato la stop al campionato almeno fino al prossimo 3 aprile. Come fare per recuperare le partite perse? La Lega Basket potrebbe varare una formula con mini-playoff, più corta rispetto a quella attualmente in vigore, passando da sfide al meglio delle 5 gare a sfide al meglio delle 3, o anche come gara singola per quanto riguarda quarti e semifinali. Nella pallacanestro c'è preoccupazione per gli atleti pronti a lasciare l'Italia.