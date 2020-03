Anche il basket a porte chiuse: Apu in campo a Montichiari senza tifosi

E' arrivata l’ufficialità del decreto legge in merito all'emergenza sanitaria: partite senza pubblico e svolgimento a porte chiuse di tutte le manifestazioni sportive fino al 3 aprile in tutto il Paese. Porte chiuse, allora, non soltanto per l'Udinese ma anche per l'Apu Udine. La squadra di coach Ramagli continuerà il regolare programma di lavoro con allenamenti giornalieri in vista della trasferta di Montichiari che verrà disputata senza la presenza del pubblico.